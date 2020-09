صالح: اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص والحل في سلطة جديدة واحدة

قال رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الجمعة، إن ليبيا تمر بمرحلة صعبة وعصيبة وتتعرض لأجندات خارجية وداخلية هدفها استمرار الفوضى في البلاد ونهب خيراتها.

وأضاف

صالح في بيان له، أن البلاد تمر بضائقة مالية بسبب سيطرة المليشيات المسلحة على مصرف

ليبيا المركزي وحكومة السراج، لافتا إلى أن المواطن لم يحصل حتى على أدنى متطلباته

اليومية في بلد يُعتبر من أغنى الدول في الثروات.

وأشار صالح إلى أن التدخلات الخارجية وانقسام مؤسسات

الدولة أدت إلى تردي الأوضاع المعيشية والخدمية للمواطن، مشددا على أن الحكومة المؤقتة

برئاسة ” عبدالله الثني ” لم تحصل على شيء من دخل النفط والغاز .

وأكد صالح على أنهم يعملون بجد وإخلاص من أجل توحيد مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة وطنية موحدة وتوزيع المؤسسات والهيئات على أقاليم ليبيا التاريخية وذلك طبقاً للعرف السائد منذ استقلال ليبيا العام 1951 وحتى الآن ووفقاً لمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة .

وأوضح صالح أن تشكيل سلطة جديدة واحدة تنال ثقة الشعب ودعم المجتمع الدولي هو الحل من أجل حصول المواطن على حقوقه.

وشدد صالح على حرص مجلس النواب على بناء دولة القانون والمؤسسات الكافلة للحقوق السياسية والمدنية للمواطنين جميعاً قوامها حق الترشح والإنتخاب والمشاركة في صُنع القرار.

وأضاف

صالح أنه سيكون هناك انتخابات في المجالس البلدية في أقرب وقت ، مبينا أن بعد

الانتخابات سيتم العمل على وضع القواعد الدستورية والقانونية لانتخابات رئاسية وبرلمانية

خلال المدة المقررة في إعلان القاهرة.

وأكد صالح أنه تم دعوة الحكومة والجهات التابعة لها للاجتماع لمُعالجة تحقيق المطالب المشروعة للمواطنين ومعرفة أسباب القصور والتقصير والتأخير في توفير احتياجات المواطنين، مضيفا أنه سيتم انخاذ الإجراءات اللازمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح.

وقال

صالح إنه تم تكليف الجهات الرقابية بالتحقيق الفوري في ما يُثار من شُبهات فساد على

أن يتم إعلان النتائج في أقرب وقت وتوضح المعوقات والمشاكل التي تعترض الحكومة في أداء

مهامها لكي يساعد المواطن السلطة ويتعاون معها عندما يعلم أنها تعمل من أجل المصلحة

العامة ويُشارك الشعب في جميع مراحل التنمية.

وشدد

صالح على وقف إطلاق النار الذي أُعلن في القاهرة والحرص على توزيع الثروة بعدالة والعمل

على خروج المرتزقة و تفكيك المليشيات المسلحة.

وأكد

صالح أن اجتماع المغرب لم يكن من أجل توزيع المناصب على أشخاص كما يشاع وإنما من أجل تقسيم المؤسسات السيادية على أقاليم

ليبيا وسيكون المجلس الرئاسي والحكومة على هذا الأساس ضماناً لعدم تهميش أي منطقة من الوطن .

وأوضح

صالح أن حق التظاهر السلمي حق دستوري يوصي بعدم الإعتداء على الممتلكات العامة والخاصة

بل المحافظة عليها وحمايتها

وأكد

صالح أن الجيش ملتزم بوقف إطلاق النار وجاهز للرد علي أي عدوان أو خرق تقوم به أي جهة

وبأي وقت.

