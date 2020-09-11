ميناء بنغازي يستقبل حاويات سلع وسيارات

استقبل ميناء بنغازي عددا من السفن التجارية المحملة بسلع وبضائع متنوعة.

ورست بميناء بنغازي السفينة “نينا اف” وعلى متنها 133 حاوية بضائع وسلع مختلفة، بالإضافة لرسو السفينة ڤيكتوريا التابعة للوكيل الملاحي شركة البحر المتوسط للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 196 حاوية بضائع متنوعة.

كما دخلت السفينة إيجي فيوتشر التابعة للوكيل الملاحي شركة عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية إلى ميناء بنغازي البحري محملة بـ 417 تحوي سلعا وبضائع مختلفة.

كما أظهرت البيانات التي نشرتها إدارة الميناء مغادرة سفينة نقل السيارات سلڤر صن التابعة للوكيل الملاحي شركة ليبيانا للتوكيلات الملاحية، وذلك بعد تفريغ كامل حمولتها من السيارات والتي تبلغ 1908 سيارات موردة من أوروبا.

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