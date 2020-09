الملف الليبي محور المحادثات الهاتفية بين لافروف وبوريطة

تباحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، هاتفيًا، مع نظيره

المغربي ناصر بوريطة، العديد من الملفات الإقليمية والدولية المُلحة، وعلى رآسها الصراع

الليبي.

وأكد الوزيرين، سعي موسكو والرباط المشترك إلى تعميق الحوار

السياسي بشأن الملفات الدولية والإقليمية الرئاسية.

كما ناقش الوزيران الأهداف العملية في مجال تطوير الروابط

الثنائية متعددة الاتجاهات، بما يشمل تنظيم الجلسة الثامنة للجنة التعاون الاقتصادي

والعلمي والتكنولوجي المشتركة بين البلدين والتي ستستضيفها موسكو، علاوة على التحضيرات

لزيارة بوريطة القادمة إلى روسيا.

