الثني يبحث أوضاع بلدية أجدابيا وسير عمل مشروعاتها

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس أوضاع بلدية أجدابيا وسير مشروعاتها، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية إمبارك المنفي، وعدد من مسؤولي الشركات المنفذة لعدد من المشاريع في البلدية.

وناقش الثني خلال الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل في مشروعات بلدية أجدابيا وآليات حلحلتها، مشددا على ضرورة استكمال كافة المشاريع وفقا للجدول الزمني المعد لاستكمالها.

كما أكد أن رئاسة مجلس الوزراء ستحيل مخصصات مالية للشركات التي انتهت من نسب الإنجاز المتفق عليها، لافتا إلى أنه سيتم سحب كافة المشروعات من الشركات المتعثرة وغير القادرة على استكمالها.

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