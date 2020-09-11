الثني يبحث أوضاع بلدية أجدابيا وسير عمل مشروعاتها

بحث رئيس الحكومة عبد الله الثني أمس أوضاع بلدية أجدابيا وسير مشروعاتها، وذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس المجلس التسييري للبلدية إمبارك المنفي، وعدد من مسؤولي الشركات المنفذة لعدد من المشاريع في البلدية.
وناقش الثني خلال الاجتماع أبرز المشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل في مشروعات بلدية أجدابيا وآليات حلحلتها، مشددا على ضرورة استكمال كافة المشاريع وفقا للجدول الزمني المعد لاستكمالها.
كما أكد أن رئاسة مجلس الوزراء ستحيل مخصصات مالية للشركات التي انتهت من نسب الإنجاز المتفق عليها، لافتا إلى أنه سيتم سحب كافة المشروعات من الشركات المتعثرة وغير القادرة على استكمالها.
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