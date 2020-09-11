«السفارة الأمريكية»: مناقشات «بوزنيقة» تعكس رغبة معظم الليبيين في إنهاء الصراع

أصدرت السفارة الأمريكية، لدى طرابلس، بياناً هنأت فيه بانعقاد مشاورات بوزنيقة المغربية، بين الأطراف الليبية، وذلك اليوم الجمعة، على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

قالت “السفارة”: “تهنئ السفارة الأمريكية المشاركين في مناقشات بوزنيقة على التقدم المحرز حتى الآن في مناقشاتهم وعلى آفاق عقد اجتماع متابعة في المغرب في وقت لاحق من هذا الشهر”.

أضافت “السفارة الأمريكية”: “إلى جانب المحادثات التي يسّرتها الأمم المتحدة في مونترو (سيوسرا) مطلع هذا الأسبوع، نشهد انعقاد عدد من المشاورات المثمرة بين الجهات الليبية الرئيسية، مما يعكس الرغبة العميقة لمعظم الليبيين في إنهاء الصراع وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا” وفق قولها.