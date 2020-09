مستشفى شهداء الهواري القروي – الكفرة يعود للعمل

أعلن

مستشفى شهداء الهواري القروي – الكفرة، الجمعة، أن العمل سيعود فعلياً بالمستشفى بجميع

أقسامه يوم غد السبت.

وأكد المستشفي في بيان له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” أن العمل سيعود بالمستشفي بعد انقضاء مدة الحجر المفروضة على العناصر الطبية والطبية المساعدة، مشيرا إلى التأكد من سلامة جميع هذه العناصر باستثناء عنصر طبي واحد يخضع حالياً للعزل ويتمتع بصحة جيدة.

