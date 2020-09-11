هيئة الكهرباء: استقرار الشبكة مرهون بوصول إمدادات الوقود اللازمة

أوضحت الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية اليوم، أن احتياجات محطات الكهرباء في المنطقة الشرقية من الوقود الخفيف تصل إلى مئة وخمسين مليون لتر تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة ربيع خليفة لقناتنا، إن ناقلة النفط التي وصلت اليوم إلى ميناء بنغازي والتابعة لشركة البريقة لتسويق النفط تحتاج إلى ثلاثين ساعة لتفريغ حمولتها، مشيرا إلى عدم وصول أي إمدادات من قبل شركة سرت حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم الهيئة أن استقرار الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية مرهون بتحصل شركة الكهرباء على حصتها كاملة من إمدادات الوقود.

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