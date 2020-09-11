وباء كورونا: ازدادت الإصابات واختلطت الإجراءات

يستعرض ضيوفنا أهم أحداث هذا الأسبوع، وأبرزها فيروس كورونا وارتفاع الإصابات في فرنسا والإجراءات التي اتخذت من قبل مجلس الدفاع في باريس وزيادة عدد الإصابات في عدد من دول العالم أيضا. وفي الشأن الليبي، هل المشاورات في بوزنيقة في المغرب تعبد الطريق أمام تسوية سياسية شاملة؟ ولا ننسي أيضا شد الحبال بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية وخاصة فرنسا على خلفية موارد الطاقة في شرق المتوسط. المزيد مع: هدى إبراهيم، صحفية في إذاعة فرنسا الدولية وحمزة تكين، كاتب صحفي ورئيس تحرير وكالة أنباء تركيا ومنصف السليمي، صحفي ومحلل سياسي.

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