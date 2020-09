بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الجمعة،

مع الرئيس السنغالي ماكي سال، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

من جانبه، قال أوغلو، من خلال تغريدة على حسابه بموقع

التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنه التقى مع الرئيس سال في إطار زيارته الرسمية

إلى السنغال، وأنه نقل له تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى ضرورة

العمل على زيادة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، وأن تركيا ستواصل تقديم إسهاماتها

في خطة السنغال الناشئة.

The post في زيارته للسنغال.. أوغلو يناقش الوضع في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24