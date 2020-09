أخبار ليبيا 24 – متابعات أعربت عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري عن حزب العدالة والبناء، آمنة امطير، عن رفضها لقرار تعيين المليشياوي عماد مصطفى عبد السلام الطرابلسي، نائبًا لرئيس جهاز مخابرات حكومة الوفاق . امطير أكدت، في تغريدة لها، أن الطرابلسي المكلف بقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، هو من خطف زوجها الدكتور […]

