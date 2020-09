السفارة الأمريكية لدى ليبيا: مشاورات بوزنيقة المغربية تعكس الرغبة العميقة في إنهاء الصراع

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، اليوم الجمعة، بياناً هنأت

فيه انعقاد مشاورات بوزنيقة المغربية.

وقالت السفارة، من خلال بيان عبر صفحتها على موقع

التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن المشاركين في مشاورات بوزنيقة أحرزوا تقدمًا

حتى الآن في مناقشاتهم، وأنهم في انتظار عقد اجتماع متابعة في المغرب في وقت لاحق من

هذا الشهر.

وأوضحت السفارة، أنه إلى جانب المحادثات التي يسّرتها الأمم

المتحدة في مونترو مطلع هذا الأسبوع، شهد الجميع انعقاد عدد من المشاورات المثمرة بين

الجهات الليبية الرئيسية، مما يعكس الرغبة العميقة لمعظم الليبيين في إنهاء الصراع

وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر سلاما وازدهارا.

