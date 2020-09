أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن المتظاهرين ضد الفساد وتردي

الأوضاع المعيشية في بنغازي قاموا بإشعال النيران في إطارات السيارات في منطقة بوهديمة

وغلقوا طريق الكورنيش بالقرب من فندق تيبستي.

Libya 24 – ليبيا 24

