مسؤول بـ”المفوضية الأوروبية”: سنساعد ليبيا بمجرد استئناف العملية السياسية

قال المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وسياسة الجوار أوليفر فاريلي إن المفوضية الأوروبية تعمل على مساعدة ليبيا للخروج من أزمتها الحالية بمجرد التوصل إلى وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية.

وأضاف فاريلي أن المفوضية الأوروبية في ليبيا محافظة على التزامها مع الأمم المتحدة وملتزمة بعملية برلين، مشيراً إلى أنها ستساعد ليبيا في بناء اقتصاد فعّال، ونظام قوي لمكافحة الهجرة غير القانونية.

وتشهد ليبيا هذه الأيام تحركا دوليا كثيفاً في اتجاه تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإنجاح المفاوضات السياسية، تمهيداً لانطلاق المباحثات العسكرية 5+5 برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وعقدت لجنتا الحوار بمجلسي الدولة والنواب 4 لقاءات بضاحية بوزنيقة في العاصمة المغربية الرباط، انتهت أمس الخميس بالتوصل إلى تفاهمات مشتركة والاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم، وتزامن ذلك مع اجتماعات تشاورية لممثلي المجلسين والوفاق وشخصيات مستقلة عُقدت في مونترو بسويسرا.