وفدا مجلسي النواب والدولة يتفقان على استئناف لقاءاتهما نهاية الشهر الجاري

اختتم وفدا مجلسي النواب والدولة لقاءاتهما المقامة في المغرب، من أجل الوصول إلى توافق بين المجلسين حول المناصب السيادية بهدف توحيدها، وفي البيان الختامي اتفق الطرفان على استئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة بين المجلسين، والتي تضمن تنفيذ وتفعيل الاتفاق المتوصل إليه حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية.

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