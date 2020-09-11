زايد : بعيو مارس التحريض والإرهاب الإعلامي وكان بوقًا إبان حكم القذافي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، أمس الخميس، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لعقد اجتماع عاجل لإعادة النظر في قرار تكليف محمد عمر بعيو رئيسًا للمؤسسة الليبية للإعلام، وتبعاته على قطاع الإعلام و الرأي العام.

زايد أوضح ، في بيان إعلامي، أنه بعد التضحيات التي قدمها من أسماهم بـ”الأبطال” في حماية الدولة والذود عن العاصمة؛ وما تكبده سكانها من هدم لعمرانهم وضياع لممتلكاتهم، والكل صبر وصابر رافعين شعار إقامة دولة حقيقية تقيم العدل، ويقودها مصلحون، صدر قرار موقع باسم المجلس الرئاسي بتكليف شخص قال إنه “مارس التحريض والإرهاب الإعلامي والفكري وساند آلة القتل والتنكيل ضد الليبيين في كل مراحل نضالهم، بمهام رئاسة واحد من أهم وأخطر المناصب وهو قطاع الإعلام والصحافة الذي أُعيد هيكلته كذلك بقرار آخر بضم ست عشرة مؤسسة إعلامية مختلفة تحت اسم المؤسسة الليبية للإعلام”.

وأكد زايد، أن صدور قرار التكليف جاء مخالفًا لآلية وطبيعة عمل المجلس خلال الأسابيع القليلة الماضية، التي شهدت عملاً تضامنيًا بين أعضائه للخروج من الأزمات الراهنة التي تمر بها البلاد.

وتابع “إننا بعد كل التضحيات التي يقدمها شعبنا منذ بداية الثورة وحتى الآن، نرى أن مثل هذا التكليف هو إساءة لليبيا وثورتها ونرفض أن يعود به للمشهد من كان بوقًا إبان حكم الطاغية القذافي، ومن لهم تاريخ مُظلم في الفساد أي كان نوعه، سواء بإفساد العقول، وذلك بالترويج لترهات النظام السابق، أو أي فساد غيره، وذلك ممن كانوا أعضاء في حركة اللجان الثورية الإرهابية التي سامت الليبيين كل صنوف العذاب والقتل وتكميم الأفواه ومصادرة الرأي، فليبيا ولّادة، ولن تعجز عن إيجاد كفاءات وطنية نظيفة وقادرة على قيادة مؤسساتها تؤمن إيمانًا راسخًا بالحرية، وليست من مخرجات المدرج الأخضر”.

واعتبر عماري زايد، أن الإقصاء مرفوض؛ والعدل مطلوب، قائلاً: “سنظل ننادي بالإصلاح واختيار الخيرين من ذوي الكفاءة ومن لم تتلطخ أيديهم بجرائم ضد شعبنا وبلدنا وممن لم يمارسوا الإرهاب الفكري الذي لا نستغرب أن يعيدوه لنا من جديد حين تربعهم على مؤسسة تتبعها كل وسائل الإعلام، في خطوة تبتعد بنا عن حرية وسائل الإعلام والتعبير بحصر تبعيتها لجهة واحدة”.

وكان السراج أصدر قرارًا بتأسيس المؤسسة الليبية للإعلام، وتتبعها هيئة الصحافة، وكل القنوات والإذاعات المملوكة للدولة، وكلف رئيس الهيئة العامة للصحافة السابق ورئيس تجمع ليبيا الدولة محمد عمر بعيو، رئيسًا لها.

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