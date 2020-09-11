الفاخري يدعو لتفعيل المثلث الذهبي بين ليبيا ومصر والسودان

همسة يونس- بوابة أفريقيا الإخبارية |

11 September, 2020

دعا رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمنظمة الوحدة العربية مرزوق الفاخري، إلى تفعيل “المثلث الذهبي” لحل الأزمات في المنطقة العربية.

وقال الفاخري، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”: “المثلث الذهبي يشمل ثلاثة دول غنية بمقدراتها وهي (مصر-السودان-ليبيا) ويجب علينا كشعوب عربية أن نطالب بتفعيل هذا المثلث الذهبي بين الدول الثلاثة كنواة للوحدة العربية التي كانت حلمنا ولازلنا لم ولن نتنازل عن هذا الحلم حتى يتحقق ولو بعد حين”.

وأضاف الفاخري، أن انهيار الدول العربية أصبح أمر واقع يشاهده الجميع، مشيرا إلى ضرورة المضي قدما نحو هذه الخطوة الاستراتيجية المهمة مصر السودان ليبيا.