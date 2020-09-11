بعد محاولة السراج امتصاص غضبهم.. 17442 شابا يتقدمون بطلبات عمل لدى “الوفاق”

قال مسؤول بوزارة العمل في حكومة الوفاق إن عدد الباحثين عن العمل الذين تم تسجيلهم خلال الأسبوع الحالي بلغ 17442 شخصا.

وتوقع مسعود القذافي مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل والتأهيل بالوفاق، تضاعف العدد خلال الأيام المقبلة، بحسب تصريحات نقلتها وكالة أنباء الغيمة.

وزعم “القذافي” جاهزية المركز لاستلام بيانات الباحثين من مختلف مناطق ليبيا، وطالب مديري المكاتب بالابتعاد عن التوجهات والخلافات والصراعات السياسية ورفع مصلحة المواطن.

يشار إلى أن عدد المسجلين كباحثين عن عمل ضمن منظومات وزارة العمل والتأهيل بلغ في أواخر شهر يونيو الماضي 128.629 باحثا عن العمل.