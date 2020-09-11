المستشفى الميداني بأجدابيا يوقف استقبال الحالات المصابة

أعلن مدير المستشفى الميداني باجدابيا، عبد العالي الزقزاق، إيقاف استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى حين إشعار آخر.

وقال الزقزاق في تصريح نقلته اللجنة الطبية الاستشارية إن عدد الحالات الموجودة بقسم العزل في المستشفى الميداني وصل إلى خمس وثلاثين حالة، وبهذا العدد أعلن المستشفى عدم قدرته على استقبال حالات أخرى نظرا للضغط الحاصل عليه وعلى الكوادر الطبية العاملة والمقيمة بالمستشفى منذ أكثر من شهر.

وجدد الزقزاق تأكيده على ضرورة توحيد المسؤولين لجهودهم من أجل افتتاح مقر عزل آخر لاستقبال الحالات المصابة والتخفيف من الضغط الحاصل على المستشفى الميداني.

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