أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن متظاهري مدينة بنغازي

يتهمون الحكومة المؤقتة بإصدار أوامر لشركتي المدار وليبيانا بإضعاف سرعة الإنترنت

لحجب تفاعلات المتظاهرين ضد الفساد وتردي الأوضاع المعيشية عن الرأي العام الدولي.

