الأمم المتحدة: بدء الترتيبات لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل

أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق قريبًا الترتيبات اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، إن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا ستيفاني ويليامز رحبت بشدة بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبي التي جرت في مونترو في سويسرا.

وأوضح دوجاريك أن المشاركين الليبيين في المشاورات انتهزوا الفرصة لتنحية خلافاتهم طويلة الأمد للتوصية بحل ليبي ليبي يمكن طرحه على الطاولة لاستئناف مبكر للحوار السياسي.

وتابع: “بناء على تلك المشاورات وغيرها، بما في ذلك التي جرت في المغرب وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والدوليين الرئيسيين ستطلق البعثة قريبا الترتيبات اللازمة لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي الشامل”.

وأشار دوجاريك إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام أصدرت بيانا حذرت فيه من تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.

وتشهد ليبيا هذه الأيام تحركا دوليا كثيفاً في اتجاه تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإنجاح المفاوضات السياسية، تمهيداً لانطلاق المباحثات العسكرية 5+5 برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وعقدت لجنتا الحوار بمجلسي الدولة والنواب 4 لقاءات بضاحية بوزنيقة في العاصمة المغربية الرباط، انتهت أمس الخميس بالتوصل إلى تفاهمات مشتركة والاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم، وتزامن ذلك مع اجتماعات تشاورية لممثلي المجلسين والوفاق وشخصيات مستقلة عُقدت في مونترو بسويسرا.