وزير خارجية المغرب يطلع نظيره الروسي على نتائج “المشاورات الليبية”

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة مستجدات الأوضاع الليبية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وذكرت وزارة الخارجيو المغربية أن بوريطة أجرى مكالمة هاتفية اليوم الجمعة مع لافروف، في إطار الشراكة الإستراتيجية المتعمقة بين المغرب وروسيا.

وأشار البيان إلى ترحيب الوزيرين خلال المكالمة الهاتفية بالتحركات الإيجابية للعلاقات الثنائية بين البلدين والاستعدادات الجارية لعقد الدورة الثامنة للجنة الحكومية المغربية الروسية المشتركة المقرر عقدها في 2 ديسمبر 2020 في موسكو، فضلا عن الزيارة الرسمية لبوريطة إلى روسيا.

كما تطرق الوزيران إلى موضوع ليبيا وآخر المستجدات في ضوء نتائج الحوار البرلماني الليبي الذي استضافه المغرب في بوزنيقة في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر الجاري، كما تناولت المكالمة تبادل وجهات النظر في العديد من القضايا الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك، بحسب البيان.

وتشهد ليبيا هذه الأيام تحركا دوليا كثيفاً في اتجاه تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإنجاح المفاوضات السياسية، تمهيداً لانطلاق المباحثات العسكرية 5+5 برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وعقدت لجنتا الحوار بمجلسي الدولة والنواب 4 لقاءات بضاحية بوزنيقة في العاصمة المغربية الرباط، انتهت أمس الخميس بالتوصل إلى تفاهمات مشتركة والاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم، وتزامن ذلك مع اجتماعات تشاورية لممثلي المجلسين والوفاق وشخصيات مستقلة عُقدت في مونترو بسويسرا.

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق قريبًا الترتيبات اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل، بعد نجاح مشاورات بوزنيقة ومونترو.