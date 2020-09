امطير تستنكر تعيين الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز مخابرات “الوفاق” وتؤكد: أصبحت حكومة تدعم الإرهاب

أعلنت عضو

ما يسمى بمجلس الدولة، آمنة امطير، رفضها لقرار تعيين

المليشياوي عماد الطرابلسي، نائبًا لرئيس جهاز مخابرات حكومة الوفاق غير المعتمدة.

وأكدت امطير، أن الطرابلسي المُكلّف بقرار رئيس المجلس الرئاسي

لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، هو من خطف زوجها محمد الحريزي، موضحة أنه

كان يعيث في الأرض فسادًا.

كما أشارت امطير، إلى أن حكومة “السراج” أصبحت حكومة تدعم

الإرهاب فقط لا غير.

