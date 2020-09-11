إيطاليا تؤكد على ضرورة التعامل تنامي الوجود التركي بليبيا

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الوجود التركي في ليبيا هو نتيجة دعمها العسكري لحكومة الوفاق.

وقال دي مايو إن بلاده لم ترغب في اتخاذ طريق التدخل العسكري في ليبيا، تماشيا مع دستورها وقيمها، أما من الآن فصاعدا فيتعين على روما التعامل مع الوجود التركي المتزايد في ليبيا.

وكان دي مايو، قد أكد لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح قبل نحو أسبوع، خلال لقاء جمعهما في مدينة القبة على دعم إيطاليا للحل السياسي في ليبيا، ومشددا على قناعة إيطاليا بضرورة تجميد عائدات النفط الليبي إلى حين تشكيل قيادة سياسية موحدة جديدة تضمن عودة هذه العائدات والاستفادة منها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وتسخيرها لهذا الغرض.

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