ليبيا الان

إيطاليا تؤكد على ضرورة التعامل تنامي الوجود التركي بليبيا

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن الوجود التركي في ليبيا هو نتيجة دعمها العسكري لحكومة الوفاق.

وقال دي مايو إن بلاده لم ترغب في اتخاذ طريق التدخل العسكري في ليبيا، تماشيا مع دستورها وقيمها، أما من الآن فصاعدا فيتعين على روما التعامل مع الوجود التركي المتزايد في ليبيا.

وكان دي مايو، قد أكد لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح قبل نحو أسبوع، خلال لقاء جمعهما في مدينة القبة على دعم إيطاليا للحل السياسي في ليبيا، ومشددا على قناعة إيطاليا بضرورة تجميد عائدات النفط الليبي إلى حين تشكيل قيادة سياسية موحدة جديدة تضمن عودة هذه العائدات والاستفادة منها بما يخدم مصلحة الشعب الليبي وتسخيرها لهذا الغرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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