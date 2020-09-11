إيطاليا: توصيات المحادثات السياسية الليبية تمهد للمسار الانتخابي

رحبت إيطاليا بشدة بالتوصيات التي وافق عليها ممثلو الأطراف الليبية في نتائج المحادثات التي عقدت في مونترو بسويسرا، وذلك تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن المحادثات خطوة في الاتجاه الصحيح في ضوء الانعقاد المرتقب لمنتدى الحوار السياسي الليبي، وفقاً لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأضافت الوزارة أنه في حال نفذ المشاركون في الحوار السياسي الليبي ما توصلوا إليه، فإن توصيات محادثات سويسرا ستسهم في تهيئة الظروف اللازمة لتحديد إطار مؤسسي مشترك ومسار انتخابي يضمن تمثيل الشعب الليبي وسيادة ليبيا.

وتشهد ليبيا هذه الأيام تحركا دوليا كثيفاً في اتجاه تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين وإنجاح المفاوضات السياسية، تمهيداً لانطلاق المباحثات العسكرية 5+5 برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

وعقدت لجنتا الحوار بمجلسي الدولة والنواب 4 لقاءات بضاحية بوزنيقة في العاصمة المغربية الرباط، انتهت أمس الخميس بالتوصل إلى تفاهمات مشتركة والاتفاق على توزيع المناصب السيادية بين الأقاليم، وتزامن ذلك مع اجتماعات تشاورية لممثلي المجلسين والوفاق وشخصيات مستقلة عُقدت في مونترو بسويسرا.

وفي سياق متصل، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستطلق قريبًا الترتيبات اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل، بعد نجاح مشاورات بوزنيقة ومونترو.