الخمس تسلم 50 أسطوانة أكسجين لمركز العزل 1

قالت بلدية الخمس، الجمعة، إنها قامت بتوفير 50 أسطوانة أكسجين

أخرى لمركز العزل 1 بالبلدية.

وأضافت البلدية في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” أنها ستواصل جهودها من أجل سد عجز أسطوانات الأكسجين

بمراكز العزل بالبلدية.

وطالبت البلدية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية

وعدم إقامة المآتم والأفراح والتجمعات بمختلف أنواعها للحد من انتشار فيروس كورونا

بالبلدية.

