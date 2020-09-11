البرلمان العربي يرحب بحوار المغرب لحل الأزمة الليبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 September, 2020

رحب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السُّلمي بمخرجات وفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة لدفع مسار الحل السياسي للأزمة وإنهاء حالة الانقسام في ليبيا عبر الحوار الذي عقد بمدينة بوزنيقة المغربية.

وعبر رئيس البرلمان العربي حسب ما نقلت العربية نت، عن دعم البرلمان “للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا تحفظ سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها وتصون وحدتها الوطنية وتنهي جميع صور التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي، مطالباً كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا بمواصلة الحوار الليبي الليبي”.