رد تركي على تصريحات ماكرون.. وتوصيات لليونان

أوصى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، جارتنا اليونان بألا تكون أداة تستغلها بعض الدول لتحقيق مآربها حسب وصفه.

وقال آكار إن التزام بعض الجهات الصمت سيكون كافيا لخفض التوتر شرق المتوسط، وتعليقا على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال آكار إنها أكبر من حجمه واصفا التصريحات بأنها “تجاوز للحدود” مشيرا إلى أنها تهدف لزرع الفتنة، مؤكدا بأنها لن تجد لها آذان مصغية من الشعب التركي.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، قد صرّح خلال كلمته في قمة دول جنوب أوروبا، أنه “سيسعى لاعتماد موقف أوروبي موحد تجاه تركيا”، معربًا عن تضامنه مع اليونان في أزمة شرق المتوسط، مشددا على ضرورة أن تكون أوروبا أكثر حزما تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مضيفاً أن احترام سيادة الدول الأوروبية خط أحمر، مضيفا “نريد تجنب أي تصعيد في أزمة شرق المتوسط لكن على تركيا أن توضح نواياها. أكدنا دعمنا لدول أعضاء في الاتحاد الأوروبي عندما تعرضت لاستفزازات تركية”.

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