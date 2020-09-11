مصدر دبلوماسي أممي لـ”الساعة 24″: البلغاري نيكولاي ملادينوف سيتولى رئاسة البعثة الأممية في ليبيا

رجح مصدر دبلوماسي أممي في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″، اليوم الجمعة، أن يتولى الدبلوماسي نيكولاي ملادينوف رئاسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التابعة للأمم المتحدة.

وقال المصدر الدبلوماسي، الذي رفض الإفصاح عن هويته، إن نيكولاي ملادينوف دبلوماسي بلغاري من مواليد 5 مايو 1972، انتخب عضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2007 و2009، وشغل منصب وزير الدفاع بالحكومة البلغارية بين عامي 2009 و2010، انتقل بعدها إلى وزيرا للخارجية البلغارية بين عامي 2010 – 2013.

وأضاف: “تم تعيين ملادينوف من قبل بان كي مون ممثلا للأمم المتحدة في العراق ورئيسا لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في أغسطس 2013، ويشغل حاليا منصب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط”.

وفي مارس الماضي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، عن تعيين الأمريكية، ستيفاني ويليامز، ممثلة للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالنيابة، حتى الاستقرار على خليفة للمبعوث الأممي المستقيل غسان سلامة.

بدوره، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة، إن قيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا ”أونسميل” لن تكون فارغة بعد هذا الشهر.

جاء ذلك ردا على أحد الصحفيين يوم الجمعة الماضي بانتهاء ولاية ستيفانى ويليامز خلال سبتمبر الجاري، وما إذا كانت فترة ولايتها سيتم تمديدها أم أن الأمين العام سيعين شخصًا ما لهذا المنصب فى ليبيا.