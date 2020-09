بني وليد.. لجنة الطوارئ الصحية تتسلم شحنة مستلزمات طبية

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، الجمعة، أن لجنة الطوارئ الصحية بالبلدية استلمت شحنة من المستلزمات الطبية والبدل الواقية من قبل المجلس البلدي بني وليد، مضيفة أن الشحنة جاءت كدعم لفرق التقصي والاستجابة السريعة بالبلدية للاستمرار في عملها بأخد العينات لمجابهة فيروس كورونا بالبلدية.

وقالت إدارة الخدمات الصحية بني وليد في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إن الشحنة عبارة عن ماسكات N95 ومستلزمات طبية أخري لحماية العناصر الطبية والطبية المساعدة من العدوى

ومن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف البيان أن عميد بلدية بني

وليد، سالم علي انوير، أكد على أن دعم فريق التقصي والاستجابة السريعة سيستمر وسيتم

توفير كافة احتياجاتهم لمجابهة فيروس كورونا بالبلدية، موضحا أنهم خط المواجهة الأول

للفيروس وتوفير احتياجاتهم من أهم أولويات المجلس البلدي بني وليد.

