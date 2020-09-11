مجلس الأمن يتفق على تسمية مبعوث ومنسق جديدين لليبيا

اتفق مجلس الأمن الدولي، الجمعة الـ11 من سبتمبر (أيلول)، على تسمية مبعوث خاص جديد إلى ليبيا و”منسق”، بعد أكثر من ستة أشهر من الخلاف، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

وسيصوت المجلس، مطلع الأسبوع المقبل، على مشروع قرار يجدد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الـ15 من سبتمبر 2021، ويحدد هيكل القيادة.

وجاء في مسودة القرار، الذي اطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية، أن المجلس قرر أن “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يجب أن يقودها مبعوث خاص للأمين العام، مع التركيز بشكل خاص على المساعي الحميدة والوساطة مع الجهات الفاعلة الليبية والدولية لإنهاء النزاع”.

ووفق النص، “سيكون منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولاً عن العمليات اليومية للبعثة ومديراً لما يقرب من 200 موظف”.

وسيطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “تعيين مبعوثه الخاص من دون تأخير”.

الموقف الأميركي

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وفي مارس (آذار) الماضي، استقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، لأسباب صحية، وأدى الخلاف بين الولايات المتحدة وشركائها حول كيفية تحديد الدور إلى توقف تسمية خليفة له.

وكان غوتيريش قد عين وزير الخارجية الجزائري السابق رمطان لعمامرة، لكن واشنطن ألغت ترشيحه، لأسباب لم تُعلن.

ثم اختار غوتيريش الوزيرة الغانية السابقة هنا تيتيه، لكن الولايات المتحدة رفضت مجدداً، وطالبت بتقسيم المنصب إلى قسمين: مبعوث سياسي ورئيس بعثة الأمم المتحدة، كما هو الحال بالنسبة إلى قبرص أو الصحراء الغربية.

وتلقت واشنطن انتقادات من أعضاء المجلس الآخرين، لتعطيلها اختيار خليفة سلامة.

وتشهد ليبيا فوضى وأعمال عنف منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، كما تشهد نزاعاً بين سلطتين، حكومة “الوفاق” برئاسة فايز السراج ومقرها طرابلس، وسلطة في شرق البلاد يدعمها قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وأعلنت حكومة “الوفاق” دعمها الموقف الأميركي بتقسيم المنصب، في خطاب لغوتيريش مطلع الشهر الحالي.