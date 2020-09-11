الهيئة العامة للكهرباء: عودة الشبكة بالمنطقة الشرقية بعد وصول النفط إلى المحطات

قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للكهرباء ربيع خليفة إن عملية تفريغ ناقلة النفط التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط تستغرق وقتا.

وأشار خليفة في بيان للهية التابعة للحكومة الليبية إلى أن النافطة التي تحمل على متنها كمية من الوقود الخفيف تقدر بـ36 مليون لتر، دخلت ميناء مدينة بنغازي وبدأت فعلياً في تفريغ حمولتها على تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الجمعة.

وأضاف المتحدث الرسمي: “سيتم ضخ كمية من الوقود لمحطة كهرباء شمال بنغازي في تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل، وبعد وصول هذه الكمية لخزانات محطة كهرباء شمال بنغازي سيقوم مهندسو وفنيو المحطة بإعادة تشغيل الوحدات التي خرجت عن العمل نتيجة نفاذ الوقود الخفيف”.

وتابع خليفة: “سيتم بعدها الدخول بالوحدات وهي الوحدة الأولى والثانية والسادسة بمحطة كهرباء شمال بنغازي على الشبكة من جديد، ومنها سيتقلص العجز بالشبكة الكهربائية الشرقية، وبعدها سيتم الرجوع بالأحمال المفصولة جزئيا عن كل المدن والمناطق في المنطقة الشرقية والوسطى ومناطق الصحراء”.