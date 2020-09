أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن متظاهري بنغازي قاموا

بإغلاق الطريق الدائري الثالث/الليثي بحرق الإطارات، مشيرة إلى أنه تم قطع التيار الكهربائي

عن أعمدة الإضاءة لوقف التظاهر.

