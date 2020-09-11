مباحثات أمريكية تونسية حول تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي التطورات الليبية مع نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغان.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان لها أن الجرندي تلقة اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة من بيغان، تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الدولية والإقليمية ومنها الوضع في ليبيا.

وأكد الجرندي خلال الاتصال على موقف تونس الثابت تجاه الملف الليبي، والذي يبني على حل سلمي ليبي ليبي للأزمة، مشيرا إلى جهود بلاده في مساعدة الأشقاء الليبيين على التوصل إلى تسوية في أقرب وقت بما يساعد على التحكم في التوترات والحد من انتشارها بالنظر إلى تأثيراتها السلبية المحتملة على دول الجوار خصوصا وعلى الفضاء المتوسطي بشكل عام.

ومثّلت المكالمة مناسبة لتأكيد أهمية التعاون بين البلدين في رحاب المنتظم الأممي خاصة على مستوى مجلس الأمن، لا سيما في القضايا والمسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتم في هذا الإطار التطرق إلى مشروع القرار الذي يُنتظر أن يعتمده مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل حول تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.