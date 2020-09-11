الأمين العام لحلف الناتو يتهرب من إدانة الانتهاكات التركية.. ومذيعة “سي إن إن” تحرجه

كشف حديث للأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، مع شبكة سي إن إن الأمريكية عن تحيزه للانتهاكات التركية بحق اليونان.

فخلال اللقاء الذي جرى نهاية أغسطس الماضي وجهت مذيعة شبكة “CNN”، هالة غوراني، سؤالا إلى ستولتنبرغ، قائلة: أمضت طائرة روسية ثوانٍ في المجال الجوي التركي، ربما أقل من 30 ثانية، هل هناك قلق في الناتو على الإطلاق من أن تركيا قد بالغت في رد فعلها هنا؟

ورد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ بأن جميع الحلفاء يدعمون حق تركيا في الدفاع عن مجالها الجوي وسلامتها الإقليمية.

وقالت المذيعة في سؤالها التالي: “سيدي الأمين العام، بالحديث عن انتهاك المجال الجوي، ربما رأيت هذا، اتهم رئيس الوزراء اليوناني تركيا بانتهاك المجال الجوي اليوناني، ماهو رد فعل حلف الناتو على ذلك؟”

وأجاب ستولتنبرغ: “أعتقد أنه يتعين علينا أن نتذكر أن تركيا تقف على خط المواجهة في وضع صعب وغير مستقر للغاية في سوريا والعراق، وبالطبع أن تكون تركيا قريبة من حدود القتال، كل عمليات القتل وكل التعزيزات العسكرية من الجانب الروسي التي رأيتها هناك خلال الأسابيع أو الأشهر الماضية، فهذا يخلق وضعاً خاصاً للغاية”.

لكن الإجابة غير المرتبطة بالسؤال دفعت “غوراني” إلى إعادة طرحه مرة أخرى قائلة: “كنت أشير إلى اتهام رئيس الوزراء اليوناني لتركيا بانتهاك المجال الجوي اليوناني، لقد ذكر ذلك على تويتر، كيف يتعامل حلف الناتو مع ذلك؟”.

وواصل الأمين العام لحلف الناتو تهربه من الإجابة على السؤال أو إدانة سلوك تركيا بالمثل كما فعل تجاه روسيا، قائلا: “لكني أحاول أن أشرح لك أنها مواقف مختلفة تمامًا”.

وأصرت مذيعة الشبكة الأمريكية على الحصول على إجابة مقنعة من ستولتنبرغ، وقالت مجددا: “لا، أنا أفهم ذلك، لكن هناك انتهاكاً وفقا لليونان لمجالها الجوي من قبل تركيا، فهل هناك معياران هنا؟”.

وتمسك الأمين العام لحلف الناتو، بإجابته البعيدة عن سؤال المذيعة قائلا: “لا، نحن نؤكد على أهمية احترام المجال الجوي لأي دولة، لكن أعتقد أنه يجب عليك أن تفهمي أن تركيا في وضع خاص للغاية، إنهم على الحدود مع سوريا حيث كانوا يقاتلون الاضطرابات منذ عدة سنوات، وشهدوا حشدًا عسكريًا روسيًا كبيرًا”.

وأبدت مذيعة شبكة “CNN” استغربها لحديث الأمين العام لحلف الناتو قائلة: “أنت تقول إن تركيا يجب أن تحصل على تصريح، لأنها تعيش في جوار صعب وفي وضع صعب الآن، لانتهاك المجال الجوي اليوناني، على سبيل المثال”.

ووضع قول غوراني، ينس ستولتنبرغ في موقف محرج، ليحاول إنهاءه بالقول: “أنا أقول إنه يجب احترام أي دولة، أو المجال الجوي لجميع الدول، وحلف الناتو ليس في وضع يقبل فيه أي نوع من انتهاكات المجال الجوي”.