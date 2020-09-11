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الغويل: فبراير سبب خراب البلاد ومن يقول غير ذلك “كاذب”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال المحلل السياسي، حافظ الغويل، السبت، إن إفرازات
فبراير هي سبب كل الخراب الذي حل بالبلاد خلال العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن
الذين يقولون غير ذلك فهم يكذبون على أنفسم.

وأضاف الغويل في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل
الاجتماعي “فيسبوك” أن الذين مازالوا يرددون أن الأوضاع المزرية التي
وصلت إليها ليبيا ليست بسبب أحداث فبراير، أصيبوا بـ”العمى” واصفا إياهم
بـ”الأنعام أو أضل سبيلا”.

هذا وتشهد مناطق متفرقة من ليبيا موجة من التظاهرات
الغاضبة ضد الأوضاع المأساوية على المستويين المعيشي والخدمي وضد الفساد الحكومي
الذي بلغ ذروته.

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قناة ليبيا 24

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  • هذا جيل بناه معمر… والي ياعدينا يدمر
    سير ولا تهتم… انصفوهم بالدم
    البيت لساكنه…. الارض ليست ملكا لاحد… السياره لمن يقودها
    الذي غرس هذه المفاهيم في هقول اجيال تربت في عصر الجماهير هي السبب في مانحن فيه…. ياااااااااااارخيص

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