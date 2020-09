الغويل: فبراير سبب خراب البلاد ومن يقول غير ذلك “كاذب”

قال المحلل السياسي، حافظ الغويل، السبت، إن إفرازات

فبراير هي سبب كل الخراب الذي حل بالبلاد خلال العشر سنوات الماضية، مشيرا إلى أن

الذين يقولون غير ذلك فهم يكذبون على أنفسم.

وأضاف الغويل في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أن الذين مازالوا يرددون أن الأوضاع المزرية التي

وصلت إليها ليبيا ليست بسبب أحداث فبراير، أصيبوا بـ”العمى” واصفا إياهم

بـ”الأنعام أو أضل سبيلا”.

هذا وتشهد مناطق متفرقة من ليبيا موجة من التظاهرات

الغاضبة ضد الأوضاع المأساوية على المستويين المعيشي والخدمي وضد الفساد الحكومي

الذي بلغ ذروته.

