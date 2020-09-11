مدير الشركة العامة للكهرباء يجرى جولة ميدانية لمحطة كهرباء الخمس

أجرى المدير العام للشركة العامة للكهرباء إبراهيم الفلاح، جولة ميدانية لمحطة كهرباء الخمس لمتابعة أعمال الصيانة لمشروع الخمس الاستعجالي وبعض وحدات التوليد المستهدفة بالصيانة.

وبحسب إيجاز صحفى، للشركة، أكد المدير العام للشركة خلال اجتماعه الذي عقده، الجمعة بالمحطة، بحضور عدد من المسئولين بالمحطة ومندوب الشركة المنفذة للمشروع على إنهاء كافة الأعمال وتشغيل وحدتي الخمس الاستعجالية بأسرع وقت لرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية ، هذا وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على عقد اجتماع آخر بداية الأسبوع القادم لمتابعة الاجراءات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع اليوم وكذلك متابعة أعمال الصيانة بالمشروع .