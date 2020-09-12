مجلس الأمن يتفق على تسمية مبعوث أممي جديد إلى ليبيا

أعلن مجلس الأمن الدولي، اتفاقه على تسمية مبعوث خاص جديد إلى ليبيا و”منسق” بعد أكثر من ستة أشهر من الخلاف، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.

وسيتم التصويت، مطلع الأسبوع المقبل على مشروع قرار يجدّد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 15 سبتمبر 2021 ويحدد هيكل القيادة.

وبحسب الوكالة الفرنسية للأنباء، التي اطلعت على مسودة القرار: “بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يجب أن يقودها مبعوث خاص للأمين العام … مع التركيز بشكل خاص على المساعي الحميدة والوساطة مع الجهات الفاعلة الليبية والدولية لإنهاء النزاع”.

وأوضحت المسودة: “سيكون منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولاً عن العمليات اليومية للبعثة ومديرا” لما يقرب من 200 موظف.

وسيطلب المجلس من الأمين العام أنطونيو غوتيريش “تعيين مبعوثه الخاص دون تأخير”.

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