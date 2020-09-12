مديرية أمن بني وليد تُحرّر 8 مصريين بعد اختطافهم

أعلنت مديرية أمن بني وليد، تحرير 8 من الجالية المصرية، بعد عملية اختطافهم على الطريق العام بين منطقتي القريات والشويرف.

وأوضحت المديرية، أن المختطفين تم بيعهم إلى أحد مهربي البشر في بني وليد، وأنهم تعرضوا للتعذيب وابتزاز أهلهم لأجل دفع فدية تُقدّر للشخص الواحد 30.000 ألف دينار.

وأشار مصدر بمديرية أمن بني وليد لصحيفة “الشرق الأوسط”، “إن أجهزة الشرطة تتعقب الجناة للقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة، مشيراً إلى أن الشباب المصريين – وغالبيتهم في العقد الثالث – تم نقلهم إلى قسم البحث الجنائي التابع للمديرية لاستكمال الإجراءات القانونية، قبل ترحيلهم إلى مصر”.

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