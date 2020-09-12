بلدية أبوسليم تُلزم أصحاب المحلات بتوفير آلات التعقيم للعاملين والزبائن

أصدر عميد بلدية أبوسليم ورئيس فريق الأزمات والطوارئ بالبلدية، قرارا بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالتدابير الوقائية من وباء فيروس كورونا.

وأوضح القرار، إلزام كافة أصحاب المحلات والأنشطة التجارية والحرفية بتوفير آلات التعقيم الخاصة باليدين للعاملين والمترددين والزبائن، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة لمجابهة كورونا.

وفي وقت سابق، يوم أمس الجمعة، أعلنت بلدية أبوسليم، استمرار فريق الازمة والطوارئ ببلدية ابوسليم، بتقديم الدعم لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لمكافحة الوباء، بالمواد والاحتياجات الوقائية والاحترازية المتمثلة في الكمامات، والقفازات، والمطهرات والملابس الوقائية ضمن خطة المسح لفريق الرصد والتقصي.

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