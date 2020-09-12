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 “الدفاع التركية” تواصل تدريبها لطلاب عسكريين ليبيين أرسلتهم الوفاق

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، استمرار تدريب الطلاب العسكريين الليبيين،  – وهم من أرسلتهم حكومة الوفاق بعد الاتفاقية العسكرية العام الماضى- في قيادة مركز التدريب والتمرين بولاية إسبرطا غربي تركيا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أنه يستمر تدريب طلاب الصف الثاني في الأكاديمية العسكرية الليبية 171 بنجاح، في مركز التدريب والتمرين على مكافحة الإرهاب في إسبرطا”، وذلك بعد أن بدأوا دورتهم في 20 يوليو الماضي.

يذكر أنه في 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، الأمر الذى رفضته دول شرق المتوسط كافة، لانتهاك الاتفاقية البحرية الأعراف والقوانين الدولية.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • تدريب عسكريين ليبيين فى اى دولة ليس مشكلة ولكن المشكلة فى الاحتلال التركى لليبيا وجلب نفايات ارهابية من المرتزقة واحيانا يتفوق التلميذ على الاستاذ فالجيش المصرى تدرب على يد الجيش العثمانى ثم انتصر الجيش المصرى على الجيش العثمانى مرتين انتصارا كاسحا ومدمرا ولولا تدخل اوربا لسيطر الجيش المصرى على عاصمة الدولة العثمانية المريضة

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