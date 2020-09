الثلاثاء المقبل.. مجلس الأمن يصوت على تمديد مهمة البعثة الأممية لدى ليبيا وتحديد المبعوث الخاص

أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، إن مجلس الأمن سيصوت الثلاثاء

المقبل، على مشروع قرار لتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام.

وأضافت المصادر أن مشروع القرار الجديد يتضمن تعديلات تتعلق

بقيادة البعثة الأممية, موضحة أن التعديلات تتعلق بتعيين مبعوث خاص معني بالدبلوماسية،

ومنسق أممي للعمليات اليومية.

وأشارت المصادر إلى أن مشروع القرار الذي تعده بريطانيا،

سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا

دون مزيد من التأخير.

وتابعت المصادر أنه من المرجح أن يتولى الدبلوماسي نيكولاي

ملادينوف رئاسة البعثة الأممية للدعم في ليبيا، التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى

أن ملادينوف دبلوماسي بلغاري انتخب عضوا في البرلمان الأوروبي بين عامي 2007 و2009،

وشغل منصب وزير الدفاع بالحكومة البلغارية بين عامي 2009 و2010، انتقل بعدها إلى وزيرا

للخارجية البلغارية بين عامي 2010 – 2013.

يشار إلى أن مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى ليبيا، غسان

سلامة، استقال في مارس لأسباب صحية، وأدى الخلاف بين الولايات المتحدة وشركائها حول

كيفية تحديد الدور إلى توقف تسمية خليفة له.

