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مدير عام الشركة العامة للكهرباء يقوم بزيارة ميدانية لمحطة الخمس

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام المدير العام للشركة العامة للكهرباء، المهندس إبراهيم الفلاح، بزيارة ميدانية لمحطة كهرباء الخمس، لمتابعة أعمال الصيانة لمشروع الخمس الاستعجالي وبعض وحدات التوليد المستهدفة بالصيانة.

وأكد الفلاح، خلال اجتماعه الذي عقده بالمحطة بحضور عدد من المسئولين ومندوب الشركة المنفذة للمشروع، على إنهاء كافة الأعمال وتشغيل وحدتي الخمس الاستعجالية بأسرع الاجال للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء، أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع آخر بداية الأسبوع القادم، لمتابعة الاجراءات التي تم الاتفاق عليها في اجتماع الأول، لمتابعة أعمال الصيانة بالمشروع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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