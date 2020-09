دوغاريك: الأمم المتحدة ستبدأ الترتيبات لاستئناف الحوار الليبي الشامل

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك،

إن المنظمة ستطلق قريبًا الترتيبات اللازمة لاستئناف الحوار السياسي الليبي الشامل.

وأضاف دوغاريك، في مؤتمر صحفي عقده عبر الدائرة المغلقة مع

الصحفيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك أن الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا،

ستيفاني وليامز، رحبت بشدة بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية التي جرت

في مونترو في سويسرا.

وأوضح دوغاريك أن المشاركين الليبيين في المشاورات انتهزوا

الفرصة لتنحية خلافاتهم طويلة الأمد للتوصية بحل ليبي ليبي يمكن طرحه على الطاولة لاستئناف

مبكر للحوار السياسي، مشيرا إلى أنه بناء على تلك المشاورات وغيرها، بما في ذلك التي

جرت في المغرب وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع أصحاب المصلحة الليبيين والدوليين

الرئيسيين ستطلق البعثة قريبا الترتيبات اللازمة لاستئناف منتدى الحوار السياسي الليبي

الشامل.

وأشار دوغاريك إلى أن وليامز أصدرت بيانا حذرت فيه من تدهور

الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا.

