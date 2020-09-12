مركز بنغازي الطبي يكشف تفاصيل نجاح “عملية قيصرية مستعجلة”

نجح بمركز بنغازي الطبي، في إجراء عملية ولادة قيصرية مستعجلة لسيدة، كان عمر جنينها 34 أسبوع.

وأوضح المركز، الخطوات التي ابتبها لإجراء العملية: “وفق البروتوكول المتبع لابد من وضعها على جهاز التنفس الصناعي لصعوبة الحالة وقام الفريق الطبي بتحضير وتجهيز غرفة بداخل وحدة العناية الفائقة داخل برج الأمل، في أقل من ساعة لتكون غرفة لإجراء العملية، وتم استدعاء الأطباء من قسم النساء والولادة وحديثي الولادة واسكراب وتمريض ، بعد منتصف الليل على تمام الساعة الثانية ليلا من يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2020 م، لأن نسبة الاكسجين بدون قناع الأكسجين 35%، ونسبة الاكسجين تحت جهاز السيباب يصل إلى 60%”.

وأشار مركز بنغازي الطبي، أن الطاقم الطبي الذي أشرف على العملية، مُكوّن من الدكتورة عبير بن سليمان استشارية نساء وولادة، والدكتورة كثلوم المغربي اخصائية نساء وولادة، والدكتور حمزة الترهوني اخصائي عناية فائقة، والدكتور أحمد الأوجلي اخصائي عنايه فائقة، والدكتور فراس الحبوني طبيب عناية فائقة، والدكتور سراج البكوش طبيب عناية فائقة، والدكتور فايز اهليس طبيب أطفال وحديثي الولادة، وممرضة الأطفال سالمة النجار، ومرصادة كوليفيتش “سكراب”، وممرض عناية فائقة أيمن الكرغلي.

وأضاف المركز، أنه جرى نقل الطفلة لقسم حديثي الولادة، وأن السيدة حالتها الصحية جيدة بغرفة العناية الفائقة تحت جهاز التنفس الصناعي.

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