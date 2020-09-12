هكذا سخر الليبيين من الأزمة: “ليبيا فيها جميع التيارات إلا التيار الكهربائي”

تقرير|218

“ليبيا فيها جميع التيارات إلا التيار الكهربائي”، هكذا علّق أحد المواطنين على طرح الأحمال وانقطاع الكهرباء الذي أصبح يغيب لأكثر من 15 ساعة في اغلب المناطق.

هذه الجملة، كانت إحدى الجُمل التي نُشرت على قروب “طرح أحمال” على الفيسبوك، والذي يعدّ مرجعية لكل أعضائه ومن يبحث عن المناطق التي يغيب ويحضر فيها التيار الكهربائي.

وكانت هُناك جُملة أخرى، تضمنها القروب الخاص، تطرقت إلى الحراك الذي بدأ مؤخرا في طرابلس، وكيف أثّر على ملف الكهرباء: “الحمدلله مظاهرات طرابلس دارت حل هو صح حبسو شباب وصارت رمايه لكن فالأخر الحمدلله الضي كان يهرب 5 ساعات و توا بدا معادش يجي بكل ..الحمد الله مبهاك ياساسي”.

السخرية من الأوضاع المأساوية، كانت الملجأ الوحيد، لتغيير الأجواء إلى الضحك، كما كتب أحدهم : “من كتر الامن والامان في ليبيا تحط صبعك 16 ساعة في بريزة الضي ميصيرلك شي”.

لكنّ آخر كتب جُملة أكثر قسوة تحكي ما يعانيه المواطن مع الحكومات في ليبيا، من غياب الخدمات والثقة من تحسّن الأوضاع: “مازال الأكسجين الحمد لله إللي مش في إيديكم كان هادا قتلتونا حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم”.

وتنشط القروبات الخاصة على الفيسبوك في ليبيا، لما لها من أهمية بالنسبة للنشطاء على مواقع التواصل، بعد أن أثبتت فاعليتها في نقل المعلومة والأحداث الجارية في ليبيا، والتي كان آخرها “قروب 28/8″، الذي نظم حراكا شبابيًا ومظاهرات في العاصمة، تواصلت لأيام، ثم امتدت إلى مدن أخرى، منها بنغازي وجالو وزليتن والبيضاء والزاوية وغيرها من المدن، التي خرج فيها الشباب الليبي احتجاجا على غياب الخدمات مطالبا بإسقاط الحكومات شرقًا وغربًا.

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