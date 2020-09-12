البرلمان العربي يُرحّب بنتائج الحوار الليبي في المغرب وسويسرا

أعرب رئيس البرلمان العربي، مشعل السُّلمي، عن ترحيبه بنتائج الحوار بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينة بوزنيقة المغربية.

وثمّن السُّلمي، الاتفاق الذي تم حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الليبية بهدف توحيدها، ومعايير القضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي في ليبيا، والتأكيد على خطورة التدخلات الخارجية في تأجيج النزاع الليبي.

كما أعلن رئيس البرلمان العربي، ترحيبه بنتائج الاجتماع التشاوري الذي عقد في سويسرا بين الأطراف الليبية، وتوافق المشاركون على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية خلال 18 شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل جميع الليبيين، وتطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان الليبي، وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية الليبية الشاملة.

وجدّد السُّلمي، دعمه لجهود التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، وإنهاء التدخل الأجنبي في الشأن الليبي الداخلي، مطالباً كافة الأطراف الفاعلة في ليبيا بمواصلة الحوار الليبي- الليبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- طرابلس”.

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