ليبيا الان

بوريطة وبوريل يبحثان تطورات الحراك السياسي الليبي

تم النشر منذُ 27 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.

وأوضحت الخارجية المغربية، أن الاتصال تناول آخر التطورات المتعلقة بالملف الليبي، بعد جهود الممكلة المغربية، لإحتواء الأزمة الليبية، واستقبال وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في بوزنيقة.

وأشارت وزارة الخارجية المغربية، أن الاتصال الهاتفي بين بوريطة وبوريل، تطرق للتقدم المحرز في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تواصل تسجيل تطور إيجابي بفضل تنفيذ الإعلان السياسي المشترك المنبثق عن مجلس الشراكة.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • من المفترض ان وزير الخارجية المغربي المكلف – ان يتعامل مع الليبيين بشكل مباشر مع وزير الادارة الخارجية الليبي – الطاهر سيالة –
    اذا كانت فعلا مصلحته ومهمته هي عدم استدعاء اطراف غير معنية بالشءون الداخلية – وخاصة ان الاعمال السياسية الفارغة محتواها قد عرقلت الاعمال الإصلاحية للحكومة الوفاق الليبية – المثثل الشرعي للمجتمع المدني والامني للبلاد – هكذا مواقف تعتبر غير فعالة ومجدية في العامل التنموي والاكتفاء الذاتي وتعيين الخريجين المحليين – في القطاعات العامة – وهذا اجحاف وظلم كبيرين ولا يخدم المصلحة الوطنية – واقصاء للطلاب والخريجين المحليين مما سهروا عليه وعاءلاتهم ويحاولون بجهدهم إعطاء وقتهم وعملهم لتراب اوطانهم وحفظ حقوقهم داخلها ….!!!! كما خططت حكومة الوفاق الوطني الليبية – بقيادة الادارة العامة للمهندس فاءز السراج .والادارة الرءاسيةً .

    رد