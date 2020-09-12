بوريطة وبوريل يبحثان تطورات الحراك السياسي الليبي

أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.

وأوضحت الخارجية المغربية، أن الاتصال تناول آخر التطورات المتعلقة بالملف الليبي، بعد جهود الممكلة المغربية، لإحتواء الأزمة الليبية، واستقبال وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في بوزنيقة.

وأشارت وزارة الخارجية المغربية، أن الاتصال الهاتفي بين بوريطة وبوريل، تطرق للتقدم المحرز في العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي التي تواصل تسجيل تطور إيجابي بفضل تنفيذ الإعلان السياسي المشترك المنبثق عن مجلس الشراكة.

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