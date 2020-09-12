نجل “الغرياني”: أدعو “رجال البركان” لوقفة أمام “الرئاسي” لـ “يعرف” الجميع من هم “الثوار”

دعا سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، من مقر إقامته في العاصمة البريطانية لندن، رجال بركان الغضب إلى وقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي بطريق السكة ضد “فائز السراج”.

وزعم “سهيل”، الذي يشغل منصب المدير التنفيذي لقناة «التناصح» الذراع الإعلامية لوالده المفتي المعزول الصادق الغرياني، عبر منشور له على صفحته على موقع «فيسبوك» قائلا: “إلي كل حر من رجال بركان الغضب موعدنا يوم الأحد أمام الرئاسي ليعرف الكل من هم الثوار وما هي مطالبهم، لا تكونوا سلبيين ولا تخذلوا رفاقكم الذين ارتقوا ونحسبهم عند الله شهداء .. الأحد موعدنا الساعة 9 صباحا أمام الرئاسي طريق السكة”.

جدير بالذكر أن فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كان قد أصدر الخميس الماضي، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

كما عين السراج، محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم ( 598 ) لسنة 2020.