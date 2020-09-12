“بويصير”: اعطوا “بعيو” مساحته كاملة فالبلاد تحتاج إلى إعلام يطفىء “الحريق”

دافع محمد بويصير، المحلل السياسي الموالي لـ«حكومة الوفاق»، عن “محمد بعيو” الذي نصبه مؤخرا “فائز السراج” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، وطالب “بويصير” بعدم الذم فيه وإعطاءه مساحته الكاملة للعمل.

وقال “بويصير”، الذي يعيش في أمريكا منذ عدة سنوات ويدعي النضال من أجل ليبيا من هناك، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “ليس منطقيا .. أن نذم من يعين فى موقع قبل حتى أن يبدأ فى العمل، أداؤه وقدرته على تأدية مهمته هو المعيار وما سيجعلنا نذمه أو نشكره فيما بعد لذلك لابد أن نعطيه مساحته كاملة”.

ورأى “بويصير”، المؤيد للغزو التركي والمليشيات المسلحة في دفاعه عن “بعيو”: “لا شك أن الأستاذ بعيو يواجه مهمة صعبة للغاية وفى ظروف أصعب، فالبلاد تحتاج إلى إعلام نشط موضوعى متزن يساهم فى إطفاء الحريق ويبشر بالاستقرار ويتفاعل مع الشارع بمهنية وذوق راق، لذلك فلننتظر ونرى أداء الرجل ونتمنى له التوفيق ثم نقيم .. افتحوا عقولكم وانقلوا سجالاتكم من الأشخاص إلى المواضيع.

وكان فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، قد أصدر الخميس الماضي، قرارين بتكليف عماد الطرابلسي نائبًا لرئيس جهاز المخابرات الليبية، ولطفي الحراري، مساعد رئيس ما تعرف بمليشيا قوة الردع المشتركة المدعو عبد الغني الككلي الشهير بـ «غنيوه»، نائبًا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

كما عين السراج، محمد بعيو، المستشار الإعلامي السابق لمحافظ مصرف ليبيا المقال من مجلس النواب “الصديق الكبير” في منصب رئيس المؤسسة الليبية للإعلام، في القرار رقم (598) لسنة 2020.