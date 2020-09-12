السيسي وماكرون: ندعم الحل السياسي للقضية الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 September, 2020

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه جرى التأكيد على موقف البلدين الثابت من دعم مسار الحل السياسي للقضية الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية والميلشيات المسلحة، مع الترحيب بأية خطوات إيجابية في إطار الجهود الدولية البناءة التي تسعى إلى التهدئة والتسوية السلمية في ليبيا، بما فيها مبادرة “إعلان القاهرة” والتي تأتي اتساقاً مع مسار برلين.